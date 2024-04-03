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لبنان

مولوي أصدر قراراً بحل مجلس هذه البلدية

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:35
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أصدر وزير الداخلية بسام مولوي، قرارا حمل الرقم 301، قضى بحل مجلس بلدية مزبود - اقليم الخروب، بعد جملة الاستقالات الأخيرة لأعضاء المجلس، وتم تكليف قائمقام الشوف بالتكليف مارلين قهوجي، القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
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