بالمدفعية.. إسرائيل تقصف عدداً من بلدات الجنوب!

أقدمَ جيش العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، على إستهداف الأطراف الجنوبية لبلدة بليدا - جنوب لبنان، بالقذائف المدفعيّة.

كذلك، قام العدو باستهداف أطراف بلدة الوزاني بالمدفعية، فيما قصف أيضاً أطراف حولا لجهة وادي السلوقي.