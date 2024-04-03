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لبنان
بالمدفعية.. إسرائيل تقصف عدداً من بلدات الجنوب!
Lebanon 24
03-04-2024
|
11:36
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أقدمَ جيش العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، على إستهداف الأطراف الجنوبية لبلدة بليدا - جنوب لبنان، بالقذائف المدفعيّة.
كذلك، قام العدو باستهداف أطراف بلدة الوزاني بالمدفعية، فيما قصف أيضاً أطراف حولا لجهة وادي السلوقي.
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