حمية: صيانة البنى التحتية تعدّ أولوية لوزارة الأشغال

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وأكد حمية أن "صيانة الطرقات الرئيسية المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، والبنى التحتية من قنوات تصريف مياه الامطار عليها، يشكل أولوية لنا في الوزارة، وخصوصاً أن ذلك يساهم في المحافظة على انسيابية المرور على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية ، هذا فضلا عن موضوع السلامة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء".بدوره، توجه البزري بالشكر الى حمية على "سرعة اعطائه التوجيهات الى المعنيين في الوزارة للكشف على قناة تصريف المياه على بداية اوتوستراد الشماع - مدخل حارة صيدا، وذلك للعمل على صيانتها سريعاً قبل حلول موسم الامطار المقبل، نظراً لأهميتها ولدورها في ضمان انسيابية المرور على طريق رئيسي وحيوي لبلدات المنطقة وللحفاظ على عدم حدوث فيضانات عليها، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أضرار في المنطقة".