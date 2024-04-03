وزير البيئة: فرز النفايات من المصدر مهم جداً

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ولفت البيان الى ان "هذا الدعم الذي تقدر قيمته بـ 379465 دولاراً أميركياً، يساهم بتحسين إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير لأكثر من 103000 مقيم من سكان الكورة، وقد ساهم الدعم المقدّم من الوكالة منذ تشرين الأول 2022 في تمكين مركز الفرز في بشمزين لاستيعاب أكثر من 428 طنًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، وزيادة طاقته التحصيلية بنسبة 270%، وزيادة إيراداته بنسبة 40%، مع التخفيف أيضًا من المخاطر على الصحة العامة نتيجة لعدم انبعاث الدخان السام الناتج عن حرق المواد القابلة لإعادة التدوير".واستهلت الزيارة بدأت في حرم جامعة NDU في برسا، تخللها جولة على أنشطة الطلاب المتعلقة بالفرز من المصدر، واختتمت في مركز فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير في بشمزين الذي أنهى برنامج دعم المجتمع المحلّي المموّل من الوكالة الأميركيّة تجهيزه وتطويره في اذار 2024.وفي معرض الحديث عن المبادرة، قالت ساوثفيلد: "ستواصل الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة اتخاذ إجراءات طموحة، بالتنسيق مع الجميع، للتشجيع على فرز المواد القابلة لإعادة التدوير كجزء من الإدارة السليمة للنفايات الصلبة وتحقيق نتائج التنمية المستدامة للناس والبيئة".من جهته، شدّد ياسين على "أهمية هذه المشاريع لتعزيز الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات الصلبة ومعالجة المخاطر البيئية"، وقال: "انها توائم إستراتيجية وزارة البيئة المبنية على تحسين الفرز من المصدر وإعادة التدوير، إضافة الى تعزيز اللامركزية ودور البلديات في ادارة النفايات الصلبة".ولفت البيان الى ان "مبادرة برنامج دعم المجتمع المحلّي المموّل من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة، بالشراكة مع بلدية بشمزين، جاءت استجابة لإغلاق مكب النفايات في بلدة عدوة عام 2019، والذي نتج عنه تراكم النفايات وإلقاؤها بشكل عشوائي، وحرق القمامة، وتم تصميم المشروع لتقديم نموذج مستدام لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير في 18 بلدة في منطقة الكورة، وشمل ذلك إعادة تأهيل مركز الفرز في بشمزين، وتزويده بمولّد احتياطي ومعدّات لتوسيع قدرته على استيعاب ومعالجة وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير. ونتيجة لهذا الدعم، وسّع المركز نطاق الجمع من 6 بلدات إلى 18 بلدة في الكورة، حيث أنشأ نقاط جمع للمواد القابلة لإعادة التدوير وقدم 273 حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وضعت بشكل استراتيجي في الأحياء.وأتاح برنامج دعم المجتمع المحلّي الفرصة لـ 144 متطوعاً من الشباب للمشاركة بحملات توعية مكثفة في البلدات الـ 18، واستهدفت الحملات أكثر من 13000 مقيم في الكورة لتعزيز الوعي حول الفرز من المصدر والممارسات المتعلقة بالإدارة المستدامة للنفايات. استكملت هذه النشاطات بحملة توعية مدتها شهران حول الفرز من المصدر لحوالى 500 طالب في جامعة سيدة اللويزة NDU في برسا.ونفّذ برنامج دعم المجتمع المحلّي منذ عام 2020، عشرة مشاريع لإدارة النفايات الصلبة بلغت قيمتها الإجمالية 960 ألف دولار، واستفاد منها أكثر من 300 الف شخص في مجتمعات مهمشة في مناطق الشمال والجنوب والبقاع في لبنان".