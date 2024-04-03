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لبنان

صورٌ من لبنان تحمل تهديداً لتل أبيب.. تقرير إسرائيليّ ينشرها وهذه رسالتها!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 13:04
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نشر موقع "ماكو" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدّث فيه عن صورٍ نشرها "حزب الله" مؤخراً وتظهر عناصر له مع مختلف الأسلحة عند الجبهة في جنوب لبنان. (للإطلاع على الصور.. إضغط هنا)
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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن تلك الصور أظهرت الأفعال التي يقوم بها المقاتلون عند الجبهة وتلك التي سينفذونها ضدّ إسرائيل، كما أن الحزب لم يضع إلى جانب الصور سوى جُملٍ تشير إلى مضمونها، وأضاف: "في تلك الصور، يمكن رؤية عناصر حزب الله وهم يطلقون قذيفة هاون، فيما يظهر آخرون بالقرب من قاذفة صواريخ متعددة الفوهات، أو صاروخ مضاد للدبابات، أو في اجتماع قبل عملية ما. بالإضافة إلى ذلك، هناك صور لمقاتل يبدو وكأنه يكتب رسالة قبل العملية".

ونقلَ التقرير عن عضو كبيرٍ في القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي قوله إن "الجيش يتعامل مع هذه المنشورات على أنه تهديدٍ وبيان نوايا". 

كذلك، يلفتُ "ماكو" إلى أنَّ أحد سيناريوهات الانتقام الإيراني للقضاء على مستشارين تابعين للحرس الثوري في دمشق قبل أيام، قد ينفذه حزب الله أو منظمة أخرى موالية له، وأضاف: "الهدف من سيناريو الإنتقام هو إلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان وذلك بإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات أو رصاصات القنص".

وأشار التقرير إلى أن الضباط الإسرائيليين في القيادة الشمالية، يقومون بالإستعداد لعددٍ من سيناريوهات الإنتقام في قطاعهم، ويشمل ذلك إطلاق صواريخ واسعة النطاق وإلحاق أضرار جسيمة بجنود الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية".

ولم يستبعد التقرير حصول سيناريوهات مماثلة عند الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيليّ كان في حالة تأهب منذ عملية التصفية التي طالت القادة الإيرانيين في دمشق، في حين تمت الموافقة على خطط العمل التنفيذية في لبنان. 

وقال "ماكو" إن الجيش الإسرائيلي كان تحدث عن أنشطة الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية والتدريب على الحرب هناك، وذلك لتحذير "حزب الله" والإيرانيين من تصعيد الوضع بشكلٍ أكبر، وأضاف: "في الوقت نفسه، وفي طهران، نشرت صور للقيادي الإيراني الذي قتل في سوريا محمد رضا زاهدي، وقد أُرفقت معها تهديدات بالإنتقام لمقتله باللغة العبرية". 

ونقل الموقع عن تقارير أجنبية قولها إنّ إيران اتخذت قراراً بالرد والانتقام من إسرائيل لقتلها كبار المسؤولين في دمشق، إما على يد جماعات موالية لها مثل "حزب الله" وقوات الحوثي أو عبر استهداف الأهداف اليهودية في كل أنحاء العالم. 

وتشير معظم التقديرات، بحسب التقرير، إلى أن إيران لن تخاطر بشن هجوم مباشر على إسرائيل، الأمر الذي قد يورطها في حرب مع الولايات المتحدة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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ترجمة "لبنان 24"

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