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لبنان

"حرب كارثية على لبنان".. إسرائيل تعلن "توسيع العمليات" ضدّ "حزب الله"!

Lebanon 24
03-04-2024 | 13:06
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بتهديد جديد لناحية توسعة الحرب الدائرة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في ختام تدريب لفحص جاهزية الجبهة الداخلية المدنية في محافظة حيفا أن "الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديا صعبا لنا لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان".
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وأضاف غالانت أن الضربات الإسرائيلية تصيب حزب الله وتقلّل من قدراته العسكرية، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل ستوسّع حربها ضدّ حزب الله وكيانات أخرى".
 
وقال "عندما نصل إلى المعركة مع حزب الله، يجب أن يكون حجم الضحايا والأضرار التي ستلحق بأراضينا قليلة قدر الإمكان، ويجب أن يكون حجم الضرر على جانبهم كبيرا قدر الإمكان"، لافتًا إلى أن تل أبيب لا تريد حربًا مع لبنان.
 
وتطرق غالانت للتهديدات الإيرانية المتزايدة بعد اغتيال مسؤولين بالحرس الثوري في العاصمة السورية دمشق، قائلا: "علينا أن نكون متأهبين ومستعدين لكل سيناريو وكل تهديد، ضد الأعداء القريبين وضد الأعداء البعيدين".
وتابع قائلا: "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل، وكيف نهاجم أعداءنا، ونحن ملتزمون بالاستعداد سواء في الجيش الإسرائيلي، أو في المنظومة الأمنية أو في المجال المدني".
 
 

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