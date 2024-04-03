قبل الحرب الشاملة مع "حزب الله".. إسرائيل تطلب إجراءً عاجلا من البنوك الإسرائيلية!

مع تصاعد المؤشرات التي تدلّ على اقتراب الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية بين الإحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أشارت "شبكة قدس" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المركزي الإسرائيلي بصدّد اتخاذ إجراءات جديدة تفاديًا لأي أزمة جديدة قد تظهر في خضم الحرب.

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وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي في الاحتلال طالب البنوك بالتزود بمبالغ ضخمة من الأموال النقدية بأسرع وقت ممكن.

وأوعزت المصادر هذا الطلب إلى تفادي احتمال ازدياد الطلب على الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي، مما قد يولّد ضغطًا كبيرًا.

من ناحيته قال بنك "إسرائيل" أن الجبهة الداخلية في الاحتلال ستنشر حملتها الإعلانية لرفع الوعي لدى الجمهور خلال الأيام القادمة استعداداً لكافة السيناريوهات.



وأضاف البنك، أن المنظومة البنكية في الاحتلال تزودت على مدار الأشهر الماضية بمبالغ ضخمة من الأموال النقدية لتوفيرها في حال ازداد الطلب عليها. (شبكة قدس)