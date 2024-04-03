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لبنان

ترزيان حيا القوى الأمنية لكشفها مفتعلي جريمة الأشرفية: الأمن الاستباقي هو الحل

Lebanon 24
03-04-2024 | 14:20
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وجه النائب هاكوب ترزيان عبر منصة "إكس" قائلاً: "تحية تقدير إلى القوى الأمنية لكشفها مفتعلي جريمة الأشرفية واعتقال المجرمين. لبنان كان وسيبقى ملاذنا الأول والأخير، والقوى الأمنية الشرعية ضمانتنا".

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أضاف: "نقدر إلقاء القبض على المجرمين الذين قتلوا رب عائلة الترك، وأناشد وأؤكد أن السهر على الأمن الاستباقي من كل الأجهزة الأمنية هو الحل الذي يجنب كل مناطق لبنان جرائم مماثلة".
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