بشأن الأوضاع في الجنوب.. تحذير عاجل من اليونيفيل!

حذّر المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي من أن "الوضع في جنوب لبنان بات مقلقا وخطيرا للغاية".

واشار في تصريح له إلى أن أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل نزاعا أوسع في جنوب لبنان.