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لبنان

فجأة.. هذا ما حصل مع مستخدمي "تاتش" مساء اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 15:14
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عُلِم أنَّ عُطلاً كبيراً أصاب شبكة "تاتش" للإتصالات في لبنان، مساء اليوم الأربعاء، الأمر الذي أبلغ عنه عدد كبير من المستخدمين.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الخطوط توقفت عن العمل بالكامل، كما تعذّر على الكثير من المستخدمين تلقي وإجراء المكالمات العادية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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