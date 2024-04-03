آخر خبر عن الإمتحانات الرسمية.. هل من تأجيل؟

قالت مصادر وزارة التربية لـ"لبنان24" إن "مسألة إقامة إمتحانات الثانوية العامة بكل المواد هو أمر محسوم وقد أعلنه وزير التربية عباس الحلبي في أكثر من تصريح سابقاً".

وأشارت المصادر إلى أنّ إمتحانات الثانوية العامة قائمة في وقتها ولا تأجيل، كما أن الإستعدادات اللوجستية والتقنية مستمرّة وخاضعة لمواكبة المعنيين في الوزارة.