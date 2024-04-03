كلاس يطالب بخطة طوارئ لإنقاذ الشباب من آفات تهدد مجتمعنا

حذر وزير الشباب و الرياضة جورج كلاس، من "خطر الادمانات القاتلة"، وطالب بوضع "خطة طوارئ لإنقاذ الشباب من الآفات التي تهدد مجتمعنا الشبابي".

وأكد كلاس أن "الانتشار الواسع للمخدرات و العاب الميسر الالكترونية، هو خطر قاتل للاجيال. ومطلوب الوعي والتوعية والمكافحة، والمعاقبة وتوقيف شبكات الاتجار بالموت وقتل الناس واغتيال لبنان بصمت اسود".

وشكر للقوى الأمنية "جهودها الانقاذية في عملية تحصين المجتمع وانقاد الاجيال من هذه الأوبئة القاتلة، وملاحقة المجرمين والقبض عليهم ومحاكمتهم بعدل حازم وقرار حاسم".

وتابع: "كلنا مسؤولون، على مستوى الاهل و المدارس والجامعات والاندية والجمعيات الكشفية، والمرجعيات السياسية والروحية لأن نشكل خلايا ازمة للتصدي لإجرامات الادمان وننقذ اولادنا المعرضين لجرائم قاتلة. تجار الموت يروجون للقتل ويسببون الانتحار للشباب. الوعي المجتمعي واجب وطني و مسؤولية انسانية".

ودعا كلاس أيضا إلى "تنظيم حملات و ندوات توعية وتحصين، مصحوبة بخطط علاجية متكاملة لمساعدة الضحايا لأن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم و يقولوا (لا للادمان ..نعم للحياة)".

وجزم ان "وزارة الشباب والرياضة ستعمل على انجاز وتنفيذ برامج توعية متخصصة لحماية الشباب من وباء الادمان على المخدرات وألعاب الميسر الالكترونية، وسننسق المهام مع الوزارات المعنية واللجان النيابية المختصة والقضاء والقوى الأمنية لتحقيق هذه المهمة الوطنية".

وختم: "شبابنا ثروتنا، و سنحافظ عليها".

( الوكالة الوطنية)