إطلاق صواريخ وقصف في جنوب لبنان.. هذه آخر التطورات الميدانيّة!

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الهجمات الجديدة طالت قرى وبلدات جنوبيّة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وقالت مصادر ميدانية في جنوب لبنان إن القصف المدفعي طال سهل مرجعيون وأطراف بلدة الخيام من جهة تلة الحمامص، فيما أفيد عن حصول قصف استهدف تلّة العويضة.

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وفي وقتٍ سابق من هذا المساء، استهدف العدو الأطراف الجنوبية لبلدة بليدا، كما قصف أيضاً أطراف بلدة الوزاني فيما طالت قذائفه أيضاً أطراف حولا لجهة وادي السلوقي.

إطلاق صواريخ

وقبل بعض الوقت، أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة مُحاذية للحدود مع لبنان.

وأفادت التقارير بأنّ صاروخاً مُضاداً للدروع أُطلق من لبنان، استهدف قوة إسرائيليّة داخل مستوطنة المطلة.