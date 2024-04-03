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لبنان

هذا ما شهده مطار بيروت خلال أسبوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2024 | 16:00
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قالت مصادر خاصة في مطار رفيق الحريري الدولي إن الأيام القليلة الماضية شهدت حركة كثيفة للمسافرين الوافدين إلى لبنان، مشيرة إلى أن أكثر من 50 طائرة كانت تصلُ يومياً إلى المطار الأسبوع الماضي.
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وذكرت المصادر أنّ حركة القادمين إلى لبنان نشطة جداً مع موسم الأعياد، مشيرة إلى أن أغلب الوافدين هم من بلدان أوروبا ودول الخليج.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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