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لبنان

نائب لوزير الأشغال: شكراً لك على الوفاء بوعدك

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:18
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كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على موقع "أكس": "بعد عدة زيارات ومراجعات لمعالي وزير الأشغال بالتنسيق مع رئيس بلدية عين كفرزبد منذ تشرين الاول الماضي، وفي إطار متابعة موضوع صيانة الطريق الذي يربط زحلة ببلدات قرى الشرقي عبر بوابة كفرزبد وعين كفرزبد، يمكنني أن أبشّر أهالي بلدات الشرقي بأن معاليه قد أبلغني اليوم بانتهاء الدراسات الفنية لهذا الطريق وسيتم إطلاق مناقصة التلزيم بعد عيد رمضان المبارك. ‏فرغم التأخّر والتقصير من قبل الدولة أشكر معالي الوزير حمية على الوفاء بوعده رغم ظروف الدولة المالية والاقتصادية الصعبة".
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