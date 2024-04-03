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لبنان

عملية حدوديّة.. "حزب الله" يضربُ مستعمرة إسرائيلية!

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:42
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة المطلة الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.
 
وقال الحزب في بيانه إن العملية التي تمّ تنفيذها حصلت عند الساعة الـ10.20 مساءً وطالت مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي، وقد أوقعت من فيه بين قتيل وجريح.
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وأكد الحزب أن الاستهداف الذي حصل، جاء رداً على إعتداءات العدو الإسرائيلي المتواصلة على القرى الجنوبية. 
 
 
 
 
 
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