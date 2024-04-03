عملية حدوديّة.. "حزب الله" يضربُ مستعمرة إسرائيلية!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة المطلة الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيانه إن العملية التي تمّ تنفيذها حصلت عند الساعة الـ10.20 مساءً وطالت مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي، وقد أوقعت من فيه بين قتيل وجريح.

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