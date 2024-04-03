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لبنان

سفير دولة كبرى يزور صيدا.. ماذا فعل هناك؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:46
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إستقبل رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع في مكتبه بالقصر البلدي سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور نائب رئيس البلدية عبدالله كنعان ورضوان المصري.
 
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وجرى خلال اللقاء إستعراض سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة، واطلع السفير روداكوف من بديع على تداعيات الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ومناطق لبنانيه مختلفة، وانعكاسها على مدينة صيدا ومنطقتها. 

كذلك، عرض بديع لخطط الطوارىء التي تعمل على تحضيرها البلدية، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وبإشراف محافظ الجنوب منصور ضو، من أجل مواجهة تداعيات أو تطورات محتملة.

وهنأ روداكوف بديع بقرب حلول عيد الفطر المبارك، منوهاً بفعاليات "صيدا مدينة رمضانية" المتنوعة، التي تميز مدينة صيدا خلال شهر رمضان المبارك.
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