من أهم تجار المخدرات.. هكذا أوقف الجيش مطلوبين في طرابلس

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تمكنت دورية من مخابرات الجيش بعد عملية وصد وتعقب من توقيف شخصين في منطقة ابي سمراء - طرابلس وهما من أهم وأبرز تجار المخدرات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المخدرات وتم اقتيادهما الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص، والعمل جار على توقيف باقي أفراد العصابة.