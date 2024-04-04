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لبنان

من أهم تجار المخدرات.. هكذا أوقف الجيش مطلوبين في طرابلس

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:13
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش بعد عملية وصد وتعقب من توقيف شخصين في منطقة ابي سمراء - طرابلس وهما من أهم وأبرز تجار المخدرات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المخدرات وتم اقتيادهما الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص، والعمل جار على توقيف باقي أفراد العصابة.
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