في جبيل.. ابن الـ 10 سنوات سقط من على شرفة منزله

نُقل الطفل "ن.م" (10 سنوات) الى المستشفى الحكومي في منطقة القبة ـ طرابلس اثر سقوطه من على شرفة منزله في منطقة جبيل حيث وصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة لبنان 24".



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