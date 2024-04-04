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لبنان

في جبيل.. ابن الـ 10 سنوات سقط من على شرفة منزله

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:20
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نُقل الطفل "ن.م" (10 سنوات) الى المستشفى الحكومي في منطقة القبة ـ طرابلس اثر سقوطه من على شرفة منزله في منطقة جبيل حيث وصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة لبنان 24".
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