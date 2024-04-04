في الميناء.. سرقة بقوة السلاح

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أقدم مجهولان وبقوة السلاح على سرقة دراجة نارية عائدة للمواطن "ر.ع" بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 500 دولار وهاتفه الخلوي وذلك اثناء جلوس الأخير مقابل الجامعة العربية في الميناء ـ طرابلس الكورنيش البحري ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".