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لبنان

في الميناء.. سرقة بقوة السلاح

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:24
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أقدم مجهولان وبقوة السلاح على سرقة دراجة نارية عائدة للمواطن "ر.ع" بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 500 دولار وهاتفه الخلوي وذلك اثناء جلوس الأخير مقابل الجامعة العربية في الميناء ـ طرابلس الكورنيش البحري ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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سرقة

سلاح

الميناء

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