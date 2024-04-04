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لبنان

البعريني: القطاع التربوي مدماك الوطن وأساس مستقبله

Lebanon 24
04-04-2024 | 00:35
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أثنى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في الإفطار الذي أقامه مكتبه التربوي، تكريما لجهود مدراء المدارس والأساتذة والطاقم التعليمي، على "أهمية الدور الذي يمثله كل من ينتمي إلى القطاع التربوي"، مؤكدا "انهم والمؤسسات التي ينتمون إليها مدماك الوطن وأساس مستقبله"، مجددا وقوفه إلى جانبهم ودعمهم في مختلف الظروف.
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