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لبنان

ممنوع المرور.. ماذا سيشهد هذا الطريق غدا؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:05
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 تزامناً وإحياء "يوم القدس العالمي"، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 5-4-2024، ستنطلق مسيرة حاشدة في مدينة صيدا / شارع رياض الصّلح (من دوّار الراهبات وصولاً إلى ساحة النّجمة).  
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لذلك، سيتم منع المرور على مسلكَي الشّارع المذكور، من السّاعة 12:00 لغاية السّاعة 19:00 من التاريخ أعلاه.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.  
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