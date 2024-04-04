ممنوع المرور.. ماذا سيشهد هذا الطريق غدا؟

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:تزامناً وإحياء "يوم القدس العالمي"، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 5-4-2024، ستنطلق مسيرة حاشدة في مدينة صيدا / شارع رياض الصّلح (من دوّار الراهبات وصولاً إلى ساحة النّجمة).لذلك، سيتم منع المرور على مسلكَي الشّارع المذكور، من السّاعة 12:00 لغاية السّاعة 19:00 من التاريخ أعلاه.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.