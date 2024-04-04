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لبنان

الصليب الاحمر: توزيع حصص غذائية بالمناطق الحدودية في الجنوب

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:16
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أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان ، انه "دعما لصمود العائلات في المناطق الحدودية في جنوب لبنان، قام في خلال الفترة بين 20 آذار و 3 نيسان بتوزيع مساعدات على العائلات استفاد منها 4260 عائلة حيث تسلمت كل عائلة حصتين واحدة غذائية وأخرى للنظافة  وجرى ذلك في 29 بلدة مما تقع في نطاق جغرافي يبعد  5 كلم وكذلك 10 كلم عن خط الحدود، وإن الصليب الأحمر اللبناني سيستمر في توزيع  المساعدات على العائلات في المناطق الحدودية دعماً لصمودهم بحسب الخطة الموضوعة ووفق الإمكانيات المتاحة، وهذه المساعدات يتم توزيعها بالتنسيق مع غرف إدارة الكوارث في محافظتي النبطية والجنوب وإتحادات البلديات والبلديات وبدعم من الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
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أضاف البيان :"إضافة إلى ذلك، ما زالت طواقم الصليب الأحمر اللبناني في مراكزه المنشرة في جنوب لبنان ومنذ 8 تشرين الأول 2023 حتى تاريخه تقوم بمهامها وخدماتها الإنسانية كنقل الإصابات والحالات الطارئة والمرضى إلى المستشفيات ومنها إلى المنازل حيث نفذت 9583 مهمة عادية وطارئة إضافة إلى نقل 35 شهيداً و62 جريحاً، كما تم توزيع 2835 وحدة دم على الجرحى والمرضى في المستشفيات، وإستفاد ما يقارب 17133 شخص من الخدمات الطبية الإجتماعية، وفي اطار التوعية على كيفية التصرف في أثناء النزاع المسلح جرى تنفيذ 52 جلسة للعموم".
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