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لبنان

آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن سقوط قتيلين و4 جرحى في الحريق الذي اندلع في مستودع للزينة والورد في المرج في البقاع الغربي. 
 
والقتيلان يعملان في المستودع وقد عُلم أن حالة أحد الجرحى حرجة. 
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المرج

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