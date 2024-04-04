آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن سقوط قتيلين و4 جرحى في الحريق الذي اندلع في مستودع للزينة والورد في المرج في البقاع الغربي.

والقتيلان يعملان في المستودع وقد عُلم أن حالة أحد الجرحى حرجة.