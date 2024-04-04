المفتي دريان الى السعودية لاداء مناسك العمرة

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وتم ذلك بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية.

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