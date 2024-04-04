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لبنان

المفتي دريان الى السعودية لاداء مناسك العمرة

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:21
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غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتم ذلك بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية.
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