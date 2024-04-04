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لبنان

الصايغ وحنكش يوجهان سؤالاً الى الحكومة

Lebanon 24
04-04-2024 | 10:12
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وجه نائبا كتلة الكتائب الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، سؤالاً الى الحكومة حول تجاوز النصوص القانونية في التكليف بمهام المديرية العامة للشباب والرياضة .

وطلب النائبان اجابة خطية ضمن المهلة القانونية تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب .
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