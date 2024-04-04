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لبنان

إلى الراغبين في الإنضمام لصفوف قوى الأمن.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-04-2024 | 10:36
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم /18/ تاريخ 28-2-2024، وإلحاقاً للبلاغ الصّادر عن هذه المديريّة العامّة بتاريخ 5-3-2024، وبغية تأمين العدد المطلوب لإتمام عملية التّطويع، بحيث تأتي شاملة كافّة فئات المجتمع اللبناني، تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن استقبالها طلبات تطوّع جديدة من الذّكور والإناث، بصفة دركي متمرن.
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تُقدّم الطلبات شخصياً من قبل أصحاب العلاقة الراغبين بالتّطوّع، اعتبارا من 5-4-2024 ولغاية 17-5-2024 ضمناً، في أي من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتي الدّرك الإقليمي وشرطة بيروت، وذلك وفقاً لـ"أنموذج طلب" يمكن الحصول عليه من خلال الرابط https://www.isf.gov.lb/ar/recruit.

يجب أن تتوفر في مقدم الطلب الشروط التالية:

- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.

- ألّا يكون حتى 31-12-2024 قد تجاوز:

/30/ سنة للحائزين على إجازة جامعية أو ما يعادلها رسمياً.
/27/ سنة للحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني، أو ما يعادلها رسمياً أو حملة البكالوريا الفنية.
/25/ سنة للحائزين على الشهادة المتوسطة الرسمية أو ما يعادلها، أو حملة الشهادة الفنية BP.
- أن يكون أعزب، مطلق دون أولاد أو أرمل دون أولاد.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية من أي نوع كانت، أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر.

- أن يكون متمتعاً بأهلية بدنية تجعله جديراً بالخدمة في قوى الأمن الداخلي.

- أن يكون حسن السلوك والأخلاق، وألّا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة.

- أن يكون طول قامته على الأقل:

للذكور:

/164/ سنتيمتراً إذا كان من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً.
/167/ سنتيمتراً لباقي المرشحين.
للإناث:

/160/ سنتيمتراً إذا كانت من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً.
/163/ سنتيمتراً لباقي المرشحات.
يرفق بالطلب المستندات التالية:

- إخراج قيد إفرادي وإخراج قيد عائلي لا يعود تاريخ أي منهما الى أكثر من ثلاثة أشهر.

- صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلّة.

- سجل عدلي لا يعود تاريخه الى أكثر من شهر.

- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية التي يحملها صاحب العلاقة.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وفي سعيها لتأمين العدد المطلوب، تشدد على أن الأفضلية في الاختيار ستكون للراغبين الذين سبق وتقدّموا بطلبات تطوع خلال فترة 2018 – 2019.
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