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لبنان
عن إمتحان شهادة "البريفيه"... إليكم هذا القرار من مجلس الوزراء
Lebanon 24
04-04-2024
|
11:06
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قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى اعتماد أحكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية للعام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحّدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها.
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