التطورات على الحدود الجنوبية بين قائد الجيش وسفير كوريا الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، سفير كوريا الجنوبية في لبنان إيل بارك.

خلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.