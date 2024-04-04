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لبنان

التطورات على الحدود الجنوبية بين قائد الجيش وسفير كوريا الجنوبية

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:24
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، سفير كوريا الجنوبية في لبنان إيل بارك.
 
 
خلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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قائد الجيش

سفير كوريا الجنوبية

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