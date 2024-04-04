توقيف شخصين في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد الاشخاص بالقرب من مستديرة مرج الزهور في أبي سمراء.

كما أوقفت دورية من الجيش أحد الاشخاص عند نقطة التوحيد في المنطقة المذكورة.