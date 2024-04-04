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لبنان

توقيف شخصين في أبي سمراء

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد الاشخاص بالقرب من مستديرة مرج الزهور في أبي سمراء.
 
 
كما أوقفت دورية من الجيش أحد الاشخاص عند نقطة التوحيد في المنطقة المذكورة.
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الجيش

ابي سمراء

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