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لبنان

المجلس الدستوري أصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:48
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أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعون المقدمة أمامه والمتعلقة بمواد موازنة العام 2024.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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