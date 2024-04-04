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لبنان

مولوي: موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:06
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أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنّ "موضوع النازحين السوريين خطير جداً ويجب إيجاد حلّ سريع له".
 
 
وأضاف مولوي من بكركي: "الموضوع السوري بحاجة إلى خطة عودة وإطار زمني، ومن اليوم حتى حصول ذلك يجب تطبيق القوانين".
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وبشأن الانتخابات البلدية، قال: "موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي".

وتابع مولوي: "الوزارة ستبدأ من الغدّ في أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة وأول محافظة ستكون في جبل لبنان".


وقال: "وضعنا خطة أمنية في فترة الأعياد المقبلة للحفاظ على أمن اللبنانيين".
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