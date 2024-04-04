وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تمّ إحراقهم بالكامل جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

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قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، بعد جلسة مجلس الوزراء، "وضعت مجلس الوزراء في أمرين اساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة انه ليست لدينا مخازن حتى الان، أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى الاردن واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الاطار، وطبعا ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة اقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس اكثر من 250 الف دولار لكميات معينة وبالتالي هذا الأمرّ إيجابي جدا خصوصا في ظل الازمة التي نعيشها".اضاف "اما الأمر الثاني الذي اطلعت مجلس الوزراء عليه. كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت اليه الامور جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتحديدا في جنوب لبنان، وانا منذ الثامن من تشرين الاول وضعنا ارقاما كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، اي كل الهيئات والاتحادات والبلديات بالإضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار .من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم تبين اننا نعمل فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة ونتحدث بطبيعة الحال عن أراضي زراعية احرقت بالكامل، هناك 2000 دونم تم إحراقهم بالكامل وهناك 6000 دونم تم إحراقهم بشكل جزئي هناك مليارات الدولارات من الخسائر الذي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان، لان السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق ال28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها امام الرأي العام لأمرين أساسيين الاول حتى نقول اننا اصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا ان كان مع الهيئات الأممية المعنية او من خلال الدعم المباشر لاهلنا في الجنوب اللبناني ان كان من خلال الحكومة اللبنانية او من خلال الهيئات المانحة".