وزراء ونواب ووفود قدموا التعازي بفؤاد السعد

إمتلأت قاعة كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت بالوفود التي قدمت واجب العزاء بوفاة النائب والوزير السابق فؤاد راجي السعد، وحضر معزيا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المالية د. يوسف الخليل، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير المهجرين عصام شرف الدين، قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثل دولة الرئيس سعد الحريري محمد الجوزو، حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة د. وسيم منصوري، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلم، النواب فادي علامة، نعمة افرام، جهاد الصمد، علي حسن خليل، نجاة عون صليبا، ميشال دويهي، ابراهيم كنعان، هاغوب بقرادونيان، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ملحم رياشي، غازي زعيتر، عبد الرحمن البزري، غسان سكاف، اشرف ريفي، ميشال موسى، امين شري، الياس اسطفان، ابراهيم منيمنة، قاسم هاشم، الان عون، ندى البستاني، عناية عز الدين، ابراهيم الموساوي، علي عسيران، نقولا صحناوي ، وضاح صادق، سجيع عطية، عبد الكريم كبارة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الوزراء السابقون انطوان اكليموس، موريس الصحناوي، الان حكيم، جان لويس قرداحي، منال عبدالصمد، شارل رزق، ريشار قيومجيان، مي شدياق، ابراهيم نجار، ناجي البستاني، البيرت سرحان، زياد بارود، ابراهيم شمس الدين، النواب السابقون جواد بولس، نعمة طعمة، ابراهيم عازار، نعمة الله أبي نصر، اللواء أنطوان سعد، علاء تِرّو، انطوان اندراوس، مروان أبو فاضل، صولانج الجميل، اميل رحمة، جوزيف اسحاق، منصور البون، انيس نصار، الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات، الوزير والنائب السابق انور الخليل، الوزير والنائب السابق جمال الجراح.

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كما ادى واجب العزاء مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، رئيس الديوان في وزارة الخارجية انطوان الخوري الياس بو حبيب، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، القاضي بشارة متى، القاضي بيار فرنسيس، القاضي الشيخ نديم عبد الملك، مدير عام شركة كهرباء لبنان مروان حايك، مدير عام وزارة المالية جورج المعراوي، السفير الدكتور عاصم جابر، الاميرة حياة ارسلان، العميد جورج خوري سفير لبنان في الفاتيكان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ بيروت السابق نقولا سابا، قائد سرية عاليه العميد احمد ابو ضاهر، رئيس فرع معلومات عاليه المقدم الان داغر، المدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص، العميد الركن المتقاعد فادي خالد ابي فراج، قائد الشرطة القضائية السابق العميد انور يحيى، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، العميد المتقاعد غازي محمود، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، مساعد قائد الشرطة القضائية العميد جهاد جعيتاني، العقيد وجدي كليب، العميد شربل عيد، الجنرال وسيم الحلبي، الجنرال جمال حسّون، المقدم هادي الشامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي، رئيس بلدية بحمدون وليد خيرالله، رئيس بلدية الباروك ايلي انطوان نخلة، رئيس بلدية كفر قطرة السابق وجيه معروف نصار، رئيس بلدية الفنار السابق جورج سلامة، يمنى بشير الجميل، رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية شادي بو عيسى، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رئيسة دير الدون بوسكو في الكحالة الأم لينا ابو نعوم والأخت سيلفانا خيرالله، رئيسة ومؤسسة جمعية القربان المقدس منى ضاهر نعمة، الاب فيليب سعيد، الشيخ راجح عبد الخالق، الشيخ حمزة الكوكاش.



ويستمر النائب راجي السعد والعائلة بتقبل التعازي في 6 نيسان في دارة آل السعد في عين تراز- عاليه ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.