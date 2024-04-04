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لبنان

سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع صوت قويّ في بيروت.
 
 
وأشارت إلى أنّ مجهولين ألقوا قنبلة داخل نفق الطيونة.
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