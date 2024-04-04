Advertisement

لبنان

الجيش أوقف 3 مواطنين في الضاحية الجنوبية وطرابلس

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1183253-638478575386718619.jpg
Doc-P-1183253-638478575386718619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:
Advertisement
-    توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار والإخلال بالأمن، الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وقيامه بتاريخ سابق بالتقاط صور له أمام مزارات دينية في مدينة جبيل مستعرضًا سلاحه الفردي.
-    توقيف المواطنَين (ع.ش.) و(ح.د.) في مدينة طرابلس لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبط كمية منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2024-04-04
15:19 | 2024-04-04
14:52 | 2024-04-04
14:23 | 2024-04-04
14:10 | 2024-04-04
13:43 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24