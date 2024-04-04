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لبنان

ظاهرة خطيرة.. لجنة "تكنولوجيا المعلومات" تتخذ هذا القرار للتصدي لها

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:36
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أكد النائب طوني فرنجية بعد انتهاء جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات التي ترأسها أن "الموضوع الرئيسي، الذي تم تداوله في الجلسة يتمحور حول المراهنات غير الشرعية التي تتم عبر الإنترنت"، وقال: "إنها تشكل نوعا خطيرا من الإدمان الذي يغزو مجتمعنا اللبناني، وقد يكون أشد وطأة على شبابنا من إدمان المخدرات والكحول وغيرهما".
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أضاف: "لذلك، نرفع الصوت اليوم عاليا، مؤكدين أننا لا نوافق على هذه المراهنات، وسنعمل على ضبطها".

وأشار إلى أن "لجنة تكنولوجيا المعلومات سترفع توصية تهدف إلى توقيف انتشار هذه الظاهرة في شتى المناطق وعلى مختلف أنواع التطبيقات الإلكترونية"، وقال: "هذا الانتشار يشكل خطرا، فلا بد من ضبطه حتى لو كان ذلك عن طريق كازينو لبنان".

ودعا فرنجية "الأجهزة الأمنية والقضائية وكازينو لبنان إلى اتخاذ أشد العقوبات الممكنة، بحق مخالفي الضوابط الحالية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء"، وقال: "نحن سنتقدم بطلب تعديل القوانين المشار إليها لجعلها أكثر وضوحا مما يؤدي إلى تفادي أي استنسابية قضائية قد تحصل في المستقبل".
 
 
وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب: ينال صلح، سعيد الأسمر، ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة ممثل قيادة الجيش العقيد ألكسندر صايغ، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، العميد إيلي كلاس، المقدم باتريك عبيد، المقدم خالد ناصر، ممثلا "كازينو لبنان" رولان خوري وفراس أبي يوسف، ممثلون عن شركتي "ألفا" و"تاتش"، المحامي وضاح الشاعر والمحامي أنطوان فنيانوس.
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