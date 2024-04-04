19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
متى سيردّ "حزب الله" على مبادرة "الإعتدال الوطنيّ"؟
Lebanon 24
04-04-2024
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "الجديد"، أنّ "حزب الله" أبلغ كتلة "الاعتدال الوطنيّ" أنّه سيُجيبها على مبادرتها قبل 13 الحالي، موعد لقائها مع اللجنة الخماسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
04/04/2024 23:15:00
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا فريقا فنيا اسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا فريقا فنيا اسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
04/04/2024 23:15:00
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي للرئيس نجيب ميقاتي: الجنوب وكل لبنان منكوبان من قبل حزب الله
Lebanon 24
بو عاصي للرئيس نجيب ميقاتي: الجنوب وكل لبنان منكوبان من قبل حزب الله
04/04/2024 23:15:00
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية
04/04/2024 23:15:00
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتدال الوطنيّ
حزب الله
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
04:00 | 2024-04-04
04/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
12:50 | 2024-04-04
04/04/2024 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
01:30 | 2024-04-04
04/04/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
03:00 | 2024-04-04
04/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى
Lebanon 24
آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى
09:20 | 2024-04-04
04/04/2024 09:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:25 | 2024-04-04
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية مساء اليوم؟
15:19 | 2024-04-04
قاسم: إن توسَع العدوّ توسعنا وإن لم يتوسّع بقي هذا السقف على وضعه
14:52 | 2024-04-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:23 | 2024-04-04
في بلدة بقاعيّة... توقيف أحد الأشخاص وإبنه ما السبب؟
14:10 | 2024-04-04
نقل شخص إلى المستشفى وحالته حرجة... إليكم ما جرى معه داخل منزل والد زوجته
13:36 | 2024-04-04
ظاهرة خطيرة.. لجنة "تكنولوجيا المعلومات" تتخذ هذا القرار للتصدي لها
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
04/04/2024 23:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24