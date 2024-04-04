متى سيردّ "حزب الله" على مبادرة "الإعتدال الوطنيّ"؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ "حزب الله" أبلغ كتلة "الاعتدال الوطنيّ" أنّه سيُجيبها على مبادرتها قبل 13 الحالي، موعد لقائها مع اللجنة الخماسية.

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