في بلدة بقاعيّة... توقيف أحد الأشخاص وإبنه ما السبب؟

أوقفت مخابرات الجيش أ.م.أ ونجله م.أ في بلدة نبحا في البقاع الشمالي، بسبب إشكال تطوّر إلى تضارب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ووفق المعلومات، كان أ.م.أ موقوفاً في وقتٍ سابق، وقام أولاده بتهريبه من مخفر نبحا.