قاسم: إن توسَع العدوّ توسعنا وإن لم يتوسّع بقي هذا السقف على وضعه

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "نحن لا نجر لبنان إلى الحرب، بالعكس إسرائيل وأميركا يجرَّان المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل، كان لدى العدو نية بمبادرة الحرب على لبنان، ولكنهم عندما رأوا هذا التصميم وهذه المواجهة كَفُّوا لأنَّهم يعلمون الثمن الذين سيدفعونه".

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وأضاف قاسم في احتفال تأبيني في بيروت أنّ "إسرائيل تُعتم تماماً على خسائرها العسكرية والبشرية، وخسائر العدوّ كبيرة جداً، إخواننا صوَّروا الكثير من الأفلام التي بينت حجم الخسائر عندهم ولكنهم لا يعلنون عنها".