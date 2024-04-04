غارة إسرائيلية... منزل دُمِّرَ بالكامل فهل من إصابات؟

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في حيّ الصوان، في بلدة كفرحمام الجنوبيّة.

وأدّت الغارة إلى تدمير المنزل بالكامل.

توازيّاً، قالت "الجديد" إنّ 3 أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة جراء الغارة.