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لبنان

غارة إسرائيلية... منزل دُمِّرَ بالكامل فهل من إصابات؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 16:14
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في حيّ الصوان، في بلدة كفرحمام الجنوبيّة.
 
 
وأدّت الغارة إلى تدمير المنزل بالكامل.
 
 
توازيّاً، قالت "الجديد" إنّ 3 أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة جراء الغارة.
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