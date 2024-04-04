18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إيران تُرمّم "وحدة الساحات"... و"الجماعة" خارج المحور
Lebanon 24
04-04-2024
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب أحمد الايوبي في"نداء الوطن": تحت عنوان فعالية «منبر القدس» إختارت طهران أن تعيد إحياء شعار «وحدة الساحات» بعدما تعرّضت لتصدّعات بنيوية منذ عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها حتى اليوم، فتصدّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المناسبة جامعاً حوله الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله وزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، بينما كان لافتاً غياب «الجماعة الإسلامية» في لبنان رغم مشاركتها المستمرة في جبهة الجنوب منذ بدء المواجهات.
Advertisement
بدا من خلال فعالية «منبر القدس» أنّ هناك قراراً إيرانياً مباشراً بإنعاش «وحدة الساحات» من خلال مشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيها بكلمة خاصة، وشكّل هذا المؤتمر محاولة من طهران لإعادة الثقة أولاً بين فصائلها التي تعرّضت للاهتزاز واضطراب المواقف، بسبب محاولات إيران إمساك العصا من الوسط خلال صياغة التفاهمات مع الإدارة الأميركية، فهي من ناحية تريد إبقاء جبهات المشاغلة، ومن جهة أخرى تريد الحفاظ على التفاهم مع واشنطن على عدم توسيع المواجهات من جهة أخرى، وعلى أثمان حيادها الفعلي في الحرب على غزة من جهة ثالثة... وهذا انعكس تضارباً في التوجيهات، فطهران طلبت من الفصائل العراقية التابعة لها إيقاف القصف على القواعد الأميركية في العراق وسوريا عندما خشيت من ردٍّ حاسم بعد قتل الجنود الأميركيين الثلاثة في الأردن، وهذا ما أظهر عدم التزام كل هذه الفصائل، خاصة بعد الحديث عن تدخل روسي للاستمرار في تسخين الساحات في المنطقة.
ونسب نصرالله إلى إيران وإلى مناسبة «يوم القدس العالمي» التراكمات التي أدّت إلى ضرب إسرائيل في بعدها الاستراتيجي واعتبر «أنّ طوفان الأقصى بنى على كلّ إنجازات المقاومة خلال العقود الماضية وعلى كل الجهود التي قامت بها حركات المقاومة وقادة المقاومة ومحور المقاومة». كما لوحظ أنّه تجنّب الحديث عن الوضع في الأردن رغم صدور تصريحات عن «كتائب حزب الله – العراق» بتسليح 12 ألف مقاتل في الأردن لنصرة غزة، وهذا يشير إلى أنّه يتجنّب زجّ حزبه في التطورات الأردنية رغم «الطحشة» الإيرانية على الأردن.
وعمل نصرالله على استيعاب الموقف السوري وتجاوز الأسئلة الكبيرة التي طُرِحت بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق عن كيفية تسريب المعلومات عن اجتماع كبار القادة الإيرانيين وتوجيه الاتهامات نحو النظام السوري، وأعاد تكرار نظريته بأنّه يكفي لسوريا أن تتلقى الضربات مع المحور ليكون موقفها سليماً.
أمّا الملاحظة اللافتة في هذا السياق فكانت غياب «الجماعة الإسلامية» عن هذه الفعالية بالتوازي مع خطاب أطلقه أمينها العام الشيخ محمد طقوش في إفطارٍ تكريمي للإعلاميين عزّز المسافة الفاصلة عن طروحات «حزب الله» وأعاد «الجماعة» إلى مساحتها التي تجمعها مع القوى السيادية والوسطية، وهذا الموقف سيُبنى عليه في العلاقات السياسية في المرحلة المقبلة، بناءً على تمايز الجماعة في سياستها الداخلية عن «الحزب» مع الاحتفاظ بفكرة الاتصال السياسي وعدم القطيعة معه لتجميد التوتر السني الشيعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
04:00 | 2024-04-04
04/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
03:00 | 2024-04-04
04/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
12:50 | 2024-04-04
04/04/2024 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
Lebanon 24
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
15:25 | 2024-04-04
04/04/2024 03:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
01:30 | 2024-04-04
04/04/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2024-04-04
اللجنة الخماسية تستأنف حراكها بعد الأعياد: تقارب فرنسي - أميركي
22:10 | 2024-04-04
الادّعاء على صليبا وآخرين في فرار الرشيد من سجن أمن الدولة
22:12 | 2024-04-04
نائب رئيس الحكومة ينفي الانباء المتداولة: لم نتلقَّ تحذيرات من صندوق النقد
23:35 | 2024-04-04
صباح اليوم وبنفس التوقيت.. هذا ما فعله حزب الله
22:52 | 2024-04-04
رفض لاتهامات قبرص بتصدير أزمة النازحين إليها وميقاتي يدعو أوروبا إلى تفهم الواقع اللبناني
22:52 | 2024-04-04
نوّاب "الاعتدال"يعوّلون على لقائهم بحزب الله و"المعارِضة" ليبنوا على الشيء مقتضاه
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
05/04/2024 07:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
05/04/2024 07:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
05/04/2024 07:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24