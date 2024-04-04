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لبنان

صباح اليوم وبنفس التوقيت.. هذا ما فعله حزب الله

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:35
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أعلن حزب الله في بيان أنه ‏استهدف ‏‏عند الساعة (12:50) من صباح اليوم الجمعة، آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح. ‏
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كذلك ‏استهدف ‏‏‏‏‏‏حزب الله عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة، ‏تحركاً لجنود وآليات العدو في موقع المالكية، بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحقق ‏فيها إصابات مؤكدة.‏
 
 
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