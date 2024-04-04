صباح اليوم وبنفس التوقيت.. هذا ما فعله حزب الله

أعلن حزب الله في بيان أنه ‏استهدف ‏‏عند الساعة (12:50) من صباح اليوم الجمعة، آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح. ‏

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