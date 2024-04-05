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لبنان

الطيران المسيّر يخرق الهدوء جنوبًا.. إليكم آخر التطورات

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:00
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خرق الطيران المسير المعادي صباح اليوم الهدوء الحذر الذي سيطر على الأجواء الجنوبية.
 
وفي التفاصيل أفادت مندوبة "لبنان24" أن الطيران المسّير شنّ غارة بصاروخ استهدف من خلالها غرفة زراعية في محلة القاطع في أطراف بلدة شبعا.
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وكان قد ساد القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء الحذر، بعد يوم من التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال.
 
وهذا الهدوء الحذر الذي خيّم على منطقة حاصبيا منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت خرقه حسب مندوبة "لبنان24" طلعات متقطعة للمسيّرات التجسسية الإسرائيلية من نوع ام كا استمر حتى الفجر فوق العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي، والغربي وصولا حتى إقليم التفاح.
 
بالتوازي، أدت الغارة الجوية المعادية التي استهدفت منزلا في بلدة كفرحمام ليل أمس، الى جرح سبعة مواطنين جروحهم بين متوسطة وخفيفة.
 
كما تضررت شبكة الكهرباء، وعملت بلدية كفرحمام على اعادة فتح الطرق التي اقفلت بالحجارة المتطايرة جراء الغارة.
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