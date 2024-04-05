هدوء حذر وترقّب.. كيف هو المشهد من الجنوب صباح اليوم؟

يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حال من الهدوء الحذر، بعد يوم من التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين رجال المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال، التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا ومنطقة الظهر خراج راشيا الفخار والهبارية في قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي.

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وتزامن ذلك مع رد عنيف من قبل حزب الله، تركز على تجمعات الاحتلال في تلة السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة.

وهذا الهدوء الحذر الذي يخيم على منطقة حاصبيا منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت خرقه حسب مراسلة "لبنان24" طلعات متقطعة للمسيّرات التجسسية الإسرائيلية من نوع ام كا استمر حتى الفجر فوق العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي، والغربي وصولا حتى إقليم التفاح.