Advertisement

لبنان

إجتماعات دولية وأممية لميقاتي في السرايا اليوم.. والوزير المقاطع ونائب الحكي منشغلان بالمزايدات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-04-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1183421-638479011575099979.jpg
Doc-P-1183421-638479011575099979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مَنْ تسنى له متابعة جلسة مجلس الوزراء في السرايا يوم امس  وقبلها بساعة الاجتماع الذي عقد مع سفراء الدول المانحة والمنظمات الدولية، لا يمكن، اذا كانت لديه ذرة ضمير، الا أن يقدّر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حجم الضغط الذي يتحمله لتمرير هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، والسعي لحل ما امكن من تراكمات مزمنة مشكلات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية ومالية وديبلوماسية.
Advertisement
وقد ركز رئيس الحكومة على اولوية معالجة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الجنوب  مع ابلاغ سفراء الدول الغربية والمانحة بحاجة لبنان  إلى 73 مليون دولار لإغاثة النازحين وتأمين حاجاتهم الضرورية حتى حزيران المقبل، داعياً للمرة الاولى ربما إلى إعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً وتعليمياً.
في المقابل، تجد بعض "نواب المناسبات والحكي" على غرار النائب القواّتي بيار بو عاصي يلجأون مجددا الى المزيدات والعنتريات، حيث اعتبر بو عاصي " أن  الجنوب وكلّ لبنان منكوبين من قبل " حزب الله "سياديًّا وأمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا؟".
مصدر معني علّق بالقول: "حتما فان لبنان كله منكوب بهذا النوع من النواب الذين لا عمل لهم الا انتظار المسؤول الذي يعمل على الكوع، لاطلاق مواقف اقل ما بقال فيها إنها لا تراعي دقة المرحلة وتعتمد الشعبوية ليس الا".
في المقابل، وفيما يواظب  رئيس الحكومة على السعي لحل  ملف النازحين السوريين في كل الاجتماعات التي يعقدها مع دول القرار وممثليها في لبنان، وفي الاجتماعات الحكومية، فان وزراء "التيار الوطني الحر" المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء "بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية" والمشاركون في الاجتماعات الوزارية والمطالبون بادراج ملفات وزارتهم على جدول اعمال مجلس الوزراء لبتها في غيابهم، يواظبون على اسلوب المزايدة الفارغة لتسجيل المواقف الاعلامية ليس الا.
وخير مثال على هذا النهج ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من "أن هذا الخطر المحدق بكلّ اللبنانيين يحتّم على ميقاتي اتخاذ موقف تاريخي يكتبه على ورقة يذهب بها إلى بروكسل في 27 أيار المقبل كي ينصفه التاريخ، لا الاكتفاء بالتحاور فيما هو مستمرّ بالإصغاء للمجتمع الدولي".
وقد تناسى الحجار انه الوزير المعني بالدرجة الاولى بهذا الملف ويعلم الجهد الذي  يقوم به رئيس الحكومة مع المعنيين والتحذيرات التي يبلغها اليهم عن حجم تداعيات هذا الملف على المجتمع الاوروبي اذا لم يتعاون مع لبنان لحله، وقد بدأت طلائع هذه التداعيات بوصول مئات النازحين خلسة الى قبرص ومنها الى اوروبا على متن "مراكب الموت".
وفي سياق المتابعات الحكومية، من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم مع كل من المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، ونائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ناتالي بوكلي، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-05
03:00 | 2024-04-05
02:15 | 2024-04-05
02:06 | 2024-04-05
02:00 | 2024-04-05
01:54 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24