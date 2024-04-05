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قال مصدر نقابي "إن الإجتماع الذي عُقد في نقابة المحامين وضم عددا من نقباء المهن الحرة ووفدا من "تجمع دولة لبنان الكبير" لم يصل الى أي نتيجة في ما خص التحرك المشترك للتجمع مع المهن الحرة من أجل الضغط بإتجاه إنتخابات رئيس للجمهورية".المصدر لفت الى أن النقاش كان مستفيضاً خلال الإجتماع على مدى ساعتين ولكن دون نتيجة، ولا إتفاق على موعد محدد للتحرك للأسباب الاتية:إختلاف في وجهات النظر بين الحاضرين عن جدوى التحرك وفاعليته طالما ان تحرك "خماسية" الدول الكبرى لم يحدث أي خرق في الأزمة .غياب عدد من نقباء المهن الحرة، حيث أن هناك ميثاقا بين النقابات أن يكون القرار دائماً جامعا.رفض عدد من النقباء فرض برنامج محدد عليهم من قبل "تجمع دولة لبنان الكبير".الإجتماع إنتهى دون أي نتيجة تُذكر، على أن يحدّد لقاء تشاوري جديد.