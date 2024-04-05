الرد سيحصل.. هذا ما أُبلغ للحلفاء

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خلال اكثر من لقاء سياسي مرتبط بالحدث الامني الذي حصل في دمشق، اي استهداف القنصلية الايرانية هناك، اكدت مرجعيات سياسية وديبلوماسية إيرانية وقريبة من ايران لعدد كبير من حلفائها في لبنان أن الرد آت.وقالت مصادر مطلعة ان اكثر من قيادي في اكثر من حزب حليف لايران سمع تأكيدات من الايرانيين بان الرد سيحصل ضد اسرائيل وان المسألة مسألة وقت من دون الدخول في التفاصيل.وقالت المصادر ان ايران حرصت على لقاء حلفائها في الساعات الماضية، ان كان على هامش واجب العزاء او في مناسبات سياسية مختلفة، حيث تم الحديث في احتمالات التصعيد، وهذا ما انعكس وسينعكس خلال الاطلالات الاعلامية لحلفاء طهران.