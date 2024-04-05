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لبنان

الجيش الإسرائيلي يقرّ بإصابة أحد عناصره بصاروخ أطلقه "حزب الله"

Lebanon 24
05-04-2024 | 01:54
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بلدة المطلة شمال الأراضي المحتلة.

وأنطلقت فجر الجمعة صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى.

وأمس الخميس استهدفت صواريخ من لبنان بلدة شلومي في شمال الأراضي المحتلة بالتزامن مع دوي صفارات الانذار في الجليل الغربي، ردا على قصف لجيش الاحتلال أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.
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