ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 18 الف ليرة والمازوت 9 آلاف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.742.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.780.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.558.000 ليرة لبنانيةالغاز: 973.000 ليرة لبنانية